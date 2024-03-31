«Меня просто посылали»: униженная дочь Нины Руслановой нашла средства на памятник маме

В декабре прошлого года появилась информация, что дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся Рудакова не может найти деньги на установку памятника на могиле покойной мамы. Однако она рассказала, что средства, наконец, найдены.

Памятник Руслановой откроют в конце лета: в его установке помог один из фондов. Дочь звезды выразила уверенность, что к 18 августа все будет готово. На данный момент Олеся Рудакова не собирает деньги.

«Я стучала, билась во все кабинеты, стоя на коленях, умоляя помочь установить памятник маме — меня просто посылали. За свои 40 с лишнем лет таких ощущений унижения я не испытывала. Коллеги мамы отвернулись», — сообщила aif.ru Олеся.

Дочь артистки добавила, что смерть ее мамы вызывает много вопросов. Русланову можно было спасти, говорит она, но врачебная ошибка не дала ей шансов на выздоровление. Олеся не держит обиды на медиков — все это давно в прошлом. Она уверена: актриса, несмотря на перенесенный инсульт и многочисленные операции, могла жить полноценно, здоровье ей это позволяло.

По ее словам, артистка восстановилась практически полностью. Ей помогала по хозяйству Олеся и бывшие мужья. Незадолго до смерти Русланова легла на операцию, которая обернулась трагедией. После удаления полипа выяснилось, что у нее появилась инфекция сердце.

«Я просила врачей разрешить перевезти маму в кардиологический центр, но мне сказали, что я ее не довезу. Мама скончалась», — заключила Олеся.

У Нины Руслановой была тяжелая судьба. Она скиталась по детским домам и не знала своих биологических родителей. Но ей удалось стать одной из самых известных советских актрис.

Ранее мы писали о том, что Станислав Садальский вспомнил, как Нина Русланова выбросила Ахеджакову в окно.