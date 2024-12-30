«Меня просто поразило»: Елена Малышева заявила, что живущую в США внучку отдали на балет

Ведущая Елена Малышева сообщила, что живущую в США четырехлетнюю внучку отдали на балет. Ребенок уже делает небольшие успехи, в частности, садится на шпагат.

Врач поделилась видео с занятия в личном блоге.

«Моя внучка Анечка начала заниматься балетом. Ей четыре годика. Это самая младшая группа. Меня просто поразило, что наша Анюта сразу стала садиться на шпагат», - написала она и показала, как девочка делает растяжку.

Малышева призналась, что ее сердце «растворяется в умилении». Телеведущая поблагодарила педагогов и рассказала, что в новый год пойдет на «Щелкунчика».

«Чудо», «Такая старательная», «Это счастье», «Милота», - писали интернет-пользователи под видео.

Напомним, сыновья Малышевой живут в Америке. У ведущей четверо внуков – дети называют ее бабушкой.