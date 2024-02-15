«Меня прооперировали»: жена Макарского рассказала о проблемах со здоровьем

Певица и жена популярного актера Виктория Макарская призналась, что перенесла операцию на голосовых связках. Из-за этого ей пришлось забыть о карьере в шоу-бизнесе, но она ни о чем не жалеет. Об этом она сообщила в шоу на YouTube-канале MUZLOFT.

Женщина, несмотря на то что часто общается с публикой, предпочитает сохранять свою личную жизнь в тайне. Однако в ее жизни всегда хватало событий.

В беседе со Стасом Ярушиным звездная пара поделилась некоторыми деталями своей жизни. Виктория призналась, что уже более 20 лет живет с мужем, которого называет абьюзером и говорит, что он очень ревнив.

Несмотря на сложности, Макарская не представляет своей жизни без мужа и их детей. В прошлом она была широко известной актрисой мюзиклов с потрясающим голосом.

Виктория целиком посвятила себя своей работе, даже не обращая внимание на свое здоровье. Это привело к тому, что ей пришлось перенести операцию.

«Я сорвала голос в мюзикле «Метро». У меня там был вокализ во второй октаве очень сложный. Я еще от себя добавила, напела всего. И сорвала голос, вообще потеряла. Меня прооперировали», – рассказала супруга актера.

При этом Макарская добавила, что даже была рада случившемуся, так как «ужасно не хотела в шоу-бизнес». По ее воспоминаниям, многие продюсеры хотели сотрудничать с ней, но она оставалась верна себе и своим принципам. Она занимается творчеством с мужем и воспитывает детей.

Ранее мы писали о том, что блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала о подготовке к пластической операции. Звезда призналась, что уже записалась на процедуру, но не стала раскрывать подробностей. При этом она пояснила, что хирургическое вмешательство не связано со сменой цвета глаз, о чем она мечтала в последнее время.