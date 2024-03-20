«Меня предавали, унижали, били»: Бузова раскрыла жесткие подробности отношений с Давой

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что блогер Дава (Давид Манукян) бил и унижал ее, когда они были в отношениях. Звезды расстались уже несколько лет назад, но все еще продолжают время от времени высказываться друг о друге.

Роман с артистом был для Ольги первым серьезным после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поклонники даже подозревали, что именно с ним экс-участница «Дома-2» наконец обретет счастье и вновь отправится под венец. Однако их ждала другая новость – отношения знаменитостей резко прекратились, после чего Бузова рассказала о предательстве бывшего возлюбленного.

Недавно же телеведущая решила подробнее раскрыть жестокость Давы по отношению к ней. Сайт Super узнал, что в новом выпуске шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3, который выйдет только 22 марта, Ольга рассказала, что Дава не только морально давил на нее, но и поднимал руку. Поэтому сейчас она предпочитает не иметь ничего общего с этим человеком.

«Я дистанцировалась. Это мой выбор. Я не хочу находиться в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали меня, на всю страну оскорбляли», – заявила Бузова.

Также артистка вспомнила и оскорбления матери Давы в ее адрес. Напомним, что женщина назвала бывшую возлюбленную сына девушкой легкого поведения.

Ранее рэпер T-Killah признался, что у него с Бузовой был фейковый роман «для прессы».