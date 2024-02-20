«Меня поразило»: певец Москальков высказался об участии Богомолова в бардовском слете

Участие режиссера Константина Богомолова в бардовском слете артиста Олега Митяева поразило оперного певца Сергея Москалькова. Он признался, что этот тандем вызывает недоумение.

Мнение Москалькова приводит издание «Абзац».

«Меня поразило, что Митяев оказался рядом с этим извращенцем Богомоловым… У меня их тандем вызывает недоумение», - сказал певец.

Также Москальков выразил непонимание, как Богомолов может руководить театром.

Ранее актриса Людмила Поргина поделилась мнением о спектаклях режиссера. Она назвала постановку «Борис Годунов» в «Ленкоме» «полным безобразием». Другой спектакль – «Иван Васильевич» - также оставил у Поргиной отрицательные впечатления. Она считает, что «все это никакого искусства не несет».

Актриса отметила, что в театре, где руководит Богомолов, «работали гении». Цель театра, по ее мнению, - «вдохновлять человеческие души», но спектакли режиссера ей не соответствуют.