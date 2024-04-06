Блогерше Елене Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО. Об этом сообщает mk.ru.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова рассказала, что руководство СИЗО, где сидит Елена Блиновская, разрешило блогерше звонить родным. Кроме того, теперь ей доступны свидания с родственниками.

Ранее Блиновская направляла эти требования в адрес следователя, который ведет ее дело. Как рассказала правозащитница, блогерша пока не воспользовалась предоставленными ей возможностями.

«Ей разрешили звонить родным. Она пока не успела этого сделать», — объяснила Ботова.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в умышленной неуплате налогов. Общая сумма претензий к онлайн-коучу составила более 906 миллионов рублей. Блиновская находится под арестом в СИЗО с января 2024 года.

Ранее мы писали о том, что супруги Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.