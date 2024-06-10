«Меня подтачивает изнутри»: актер Запорожский пожаловался на редкие встречи с детьми после развода

Актер Макар Запорожский рассказал, как общается с детьми после развода. В интервью WomanHit.ru звезда «Молодежки» и «Лекарства для Веры» признался, что из-за сильной занятости наследники не так часто видят папу и очень грустят по этому поводу.

По словам знаменитости, он много снимается и путешествует. Так, за последние шесть месяцев артист побывал на Сахалине, Камчатке и Чукотке. Макар рассказал, как на это реагируют его дети.

«Старшая, Аля говорит, эх, папа, ты опять куда-нибудь скоро уедешь? Меня подтачивает изнутри, что у детей такие ощущения. Мне Владимир Стержаков на съемках однажды сказал одну важную вещь: „Ты нужен, пока ты есть!“ Если тебя нет, каким бы любящим ты не был, ты и не нужен. Это очень щемит», — поделился актер.

Напомним, что за плечами у звезды брак с коллегой Екатериной Смирновой. Они были вместе семь лет и завели двух детей – в 2015 году в семье родилась старшая дочь Александра, а еще через четыре года Лиза. Несмотря на уход из семьи, мужчина старается посвящать все свободное время наследницам.

Запорожский отметил, что его бывшая супруга тоже занята актерством, поэтому за детьми присматривают бабушки и дедушки. Это очень облегчает жизнь творческих людей, за что они благодарны старшим родственникам.

Знаменитость рассказал, что старшая дочь любит делать разные поделки и занимается лепкой. Она сделала для папы чашку для кофе.

Ранее мы писали о том, что лидер «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о знакомстве и совместной работе с певицей Людмилой Зыкиной.