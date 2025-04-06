«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за впавшего в кому мужа Маргарита Симоньян сделала заявление

6 апреля Маргарита Симоньян отмечает день рождения — ей исполняется 45 лет. Однако в этом году ее праздник омрачился отсутствием рядом мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. Журналистка вышла на связь в своем Telegram-канале и сделала заявление по особому поводу.

Переживающая за впавшего в кому супруга Маргарита Симоньян поблагодарила публику за поздравления и поддержку в свой день рождения. Главный редактор RT призналась, что теплые слова для нее сейчас особенно важны – они «поддерживают как никогда».

«Сегодня мне присылают поздравления с самыми невероятными, трогательными словами, которые сейчас меня поддерживают как никогда. Благодарю от всей души и очень постараюсь соответствовать», — заявила Маргарита Симоньян.

Несмотря на серьезные проблемы в семье, журналистка не прекращает заниматься общественной деятельностью. Лишь иногда Маргарита Симоньян делится новостями о состоянии мужа и позволяет себе дать волю эмоциям. Она признается: «Страшнее того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было». Не опускать руки знаменитости помогает вера — как личная, так и вера многих людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян показала кадры с впавшим в кому Тиграном Кеосаяном в годовщину свадьбы. Журналистка заявила: «Смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце».