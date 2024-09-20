«Меня переполняет радость»: Оксана Федорова рассказала о реакции на награду Путина

Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России. Обладательница награды «Мисс Вселенная» призналась, что теперь ее переполняет радость.

Оксана рассказала, что с нетерпением ждала со своей командой решения президента после того, как они подготовили все документы. Но эта новость все равно приятно удивила ведущую программы «Спокойной ночи, малыши!».

«Сейчас меня переполняет радость, вдохновение, благодарность за то, что оценили мой труд», — рассказала Федорова в разговоре с mk.ru.

Оксана занимается артистической деятельностью уже более 20 лет, с 2002 года. Телеведущая участвовала в создании просветительских и патриотических проектов, съемках телефильмов, концертов и фестивалей, посвященных культурному наследию России. Звезда признается, что любит свою работу, и она ее вдохновляет.

Как пояснила Федорова, она с детства мечтала сверкать на сцене. Сразу после конкурса «Мисс Вселенная» Оксана начала работать на телевидении и тогда у нее появилась возможность заниматься классической музыкой. Сейчас знаменитость планирует попробовать создать авторскую арт-постановку, которая объединит оперу, русскую народную музыку, романсы и хореографию.

Ранее телеведущая рассказала о своем комплексе. Федорова призналась, что комплексовала из-за выгибающихся в разные стороны ног.