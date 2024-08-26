«Меня отпустили»: комик Новикова рассказала, как расплатилась с сотрудниками ГИБДД

Юмористка и актриса Елена Новикова рассказала, как расплатилась с сотрудниками ГИБДД в Крыму. В беседе с mk.ru женщина призналась, что решилась на поездку без прав и документов.

По словам знаменитости, она пробыла с родными в Крыму два месяца. Звезда много купалась, загорала и каталась на машине. В какой-то раз она поехала без прав и документов вместе с детьми в Байдарскую долину.

«Меня, конечно же, сразу остановили сотрудники ГИБДД. На мне не было ничего, кроме купальника и телефона. На тот момент я не знала, что в телефоне можно открыть "Госуслуги" и показать документы с их помощью», – рассказала Елена.

Юмористка нашла выход из ситуации и показала сотрудникам свое выступление в Севастополе. Один из них сказал, что у его жены день рождения 2 сентября, а также попросил сказать что-нибудь на камеру.

«Я сказала, меня отпустили со словами, что у меня теперь есть знакомые менты в Крыму. Такая вот спекуляция произошла», – добавила звезда.

Знаменитость отметила, что обожает отдых в Крыму.

«Я в Крыму выросла, я его знаю хорошо. Крым мой», – подытожила она.

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