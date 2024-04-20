«Меня опрокинут»: Екатерина Вилкова раскрыла, почему боялась не пройти пробы

Актриса Екатерина Вилкова посетила премьеру фильма «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая, в котором исполнила одну из главных ролей. В беседе с Пятым каналом артистка призналась, что боялась не пройти пробы на роль в картине.

«Я подумала, что это моя роль и типаж. Но они, наверное, ошибаются, потому что они не доверят мне это сделать», — поделилась Екатерина Вилкова.

По словам актрисы, ее жизненный опыт и количество сыгранных ролей подсказывали ей, что ее «опрокинут» и не позволят сыграть в фильме «Сказки Гофмана». Однако теперь Екатерина Вилкова надеется, что смогла раскрыться для зрителя с новых сторон. Кроме того, артистка отметила, что во время съемок она познакомилась со многими людьми, с которыми чувствует себя хорошо и спокойно.

Екатерина Вилкова призналась, что она является застенчивым человеком, поэтому для нее актерская игра — это работа на сопротивление.

«Я не очень люблю обращать на себя внимание. Или, может быть, я всю жизнь, когда была маленькой, хотела, чтобы на меня обращали внимание. Потом с этим столкнулась и стала от этого в обычной жизни убегать, возможно, потому что, знаете, 100 рублей тебе не нужны тогда, когда они у тебя есть», — рассказала актриса.

Напомним, Екатерина Вилкова состоит в браке с актером Ильей Любимовым с 2011 года. В 2012 году у супругов родилась дочь Павла, а в 2014 году — сын Петр.

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