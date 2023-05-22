«Был полон планов»: стало известно последнее желание мужа Дианы Гурцкой перед смертью

Не так давно стало известно о смерти мужа Дианы Гурцкой. Петр Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Его кончина стала настоящим ударом не только для его возлюбленной, но и для звезд шоу-бизнеса. В новом интервью для издания mk.ru Гоген Солнцев рассказал о последних годах жизни мужчины.

По словам Гогена, Петр никогда не думал о смерти и «был полон планов». Как выяснилось, Диана и ее супруг мечтали о рождении второго ребенка, вот почему он ощущал себя счастливым человеком.

«Вообще, в последнее время он говорил, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. Крайние пару лет его карьера пошла в гору. Очень больно и жалко», — высказался Солнцев.

Также мужчина отметил: пилоты и авиакомпания сделали все для того, чтобы спасти Петра. Однако, по мнению Гогена, в условиях полета медицинская помощь «затрудняется в разы».

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