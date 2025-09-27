«Меня охватывает паника»: Зепюр Брутян рассказала о своем главном страхе

Зепюр Брутян призналась, что ее главным страхом является боязнь воды. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Павла Прилучного призналась, что ее страхом номер 1 является боязнь воды и глубины. По словам Брутян, это возникло из-за того, что она не очень хорошо плавает.

«Когда я в море и не чувствую дна, меня охватывает паника. Все потому, что я неуверенно плаваю. Но теперь я решила бороться со своими страхами. Я дала себе установку: делать все возможное, чтобы преодолеть их. Бороться именно с собой, своими ограничениями! Если есть желание — надо делать», — рассказала она.

Брутян пообещала делиться с подписчиками результатами борьбы со своей фобией. Она также выложила видео с тренировки по плаванию.

