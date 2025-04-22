«Меня огорошили!»: мачеха дочери Волочковой раскрыла правду об отмене пышной свадьбы

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на решение падчерицы Ариадны Волочковой отменить пышную свадьбу. Она призналась, что ее «огорошила» эта новость, так как торжество состоится уже 26 апреля.

На протяжении нескольких месяцев балерина Анастасия Волочкова делилась, с каким королевским размахом пройдет свадьба ее единственной дочери. Однако за несколько дней до праздника стало известно, что грандиозного мероприятия не будет. Ариадна решила провести закрытую свадьбу только с родственниками и друзьями.

«Если честно, вы меня огорошили! Просто из того, что я знаю, я невольно стала участником этой драмы. Я была не в контексте и, может, неправильно отреагировала на слова пышной свадьбе. Думаю, что Ариадна до последнего не верила, что будут журналисты. А когда поняла, что это торжество не пройдет тихо, все отменила», - сообщила Николаева в беседе с Woman.ru.

Телеведущая подчеркнула, что для Аридны важнее не свадьба, а венчание. А повышенное внимание к своей персоне девушке никогда не нравилось. По словам Елены, ее падчерице не важно одобрение и порицание общества.

Ранее Елена Николаева ответила Анастасии Волочковой на публичные оскорбления.