«Меня очень серьезно предали»: Киркоров оказался под капельницей

Певец Филипп Киркоров рассказал, что перед важным концертом лежал под капельницей и страдал из-за предательства близких людей. Поп-король очень переживал, но не мог отменить выступление перед любимой публикой.

Звезда запланировал серию юбилейных концертов, но неожиданно почувствовал себя плохо. По его словам, за кулисами шоу он был в полуобморочном состоянии. В Санкт-Петербурге ему пришлось даже лечь под капельницу. Благо больница была рядом.

«Как мне было плохо! Температура под 40, капельницы», – поделился певец на съемках подкаста «You Want A Scandal Now?» для VK.

Но физические страдания не могли сравниться с душевными. Киркоров признался, что в это же время столкнулся с предательством близких людей. Он не стал раскрывать имена, но переживает до сих пор и не может простить обиду.

«На этих концертах в Петербурге меня очень серьезно предали! Люди, которым я верил много лет, оказались предателями! Не могу эту боль из сердца вынуть», – признался поп-король.

Больше никаких подробностей случившегося артист раскрывать не стал.

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