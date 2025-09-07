«Получила неплохие деньги»: Марго Овсянникова хочет отомстить Иде Галич за насмешки

Марго Овсянникова, которую называют протеже Филиппа Киркорова, обиделась на Иду Галич после ее откровений о сотрудничестве. Артистка не собирается терпеть неуважение к себе и намерена отомстить блогерше за насмешки.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», Ида внезапно вспомнила, что сотрудничала с Овсянниковой еще до того, как она стала выходить в свет под руку с Киркоровым. Галич, по мнению исполнительницы трека «Кукареку», выставила ее в невыгодном свете.

«За работу Ида получила неплохие деньги. Вместо благодарности она решила насмехаться над своей бывшей клиенткой. Это любому было бы неприятно. Но Маргоша наша не промах, и знакомства у нее правильные есть. Она уже ищет способ, как ответить Иде», - рассказала каналу неназванная приятельница Овсянниковой.

Ранее Ида Галич рассказала о начале карьеры Овсянниковой и в шутку заявила, что ей не стыдно за былое сотрудничество, так как в те времена Марго еще «не кукарекала».