«Меня обожают»: Анастасия Волочкова высказалась о личной жизни

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что происходит в ее жизни. Знаменитость сообщила: она ежедневно репетирует, много выступает и занимается здоровьем. В личной жизни артистки тоже «все прекрасно».

Об этом балерина рассказала изданию Teleprogramma.org.

«Я в форме, репетирую каждый день, занимаюсь и в первую очередь занимаюсь своим здоровьем, съемки каждый день», - поделилась Волочкова.

В ближайшее время у нее запланированы выступления в Москве, Щелкове и Королеве. Балерина говорит, что востребована и ей это нравится.

«В жизни личной все тоже прекрасно. Ну как у меня, такой красивой, интересной и яркой женщины может что-то быть не так?» - рассуждала Волочкова.

Она назвала себя счастливым человеком, который занимается любимым делом и выполняет его профессионально.

«У меня есть зритель, люди, которые меня обожают», - отметила танцовщица.

Волочкова призналась: о шоу «Одержимость» она мечтала всю жизнь. Сейчас балерина готовит новую постановку под названием «Зеркало». Она обещает, что спектакль будет «с большим содержательным смыслом».

