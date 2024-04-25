«Меня никто не замечает»: солист «Иванушек» рассказал о жестокости фанатов

Известный певец и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко пожаловался на жестокость фанатов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «FAMETIME TV».

Как признался артист, несмотря на многолетнюю работу над собой, многие поклонники «Иванушек» по-прежнему считают его лишним участником.

«Я столько лет работал над собой, но меня никто не замечает», — поделился Туриченко.

Музыкант отметил, что также неоднократно сталкивался с неприязнью коллег по цеху. В частности, с певцом отказывались записывать совместные композиции.

«Не буду называть имена артистов, но я обращался, предлагал, но… неохотно соглашались. Видимо, на тот момент они были более известны, чем я. Не понимаю, почему так происходит. Не в России как-то много делают дуэтов, это считается нормально. А здесь как-то немножко ревностно относятся, ну как я заметил», — высказался солист «Иванушек International».

Напомним, Кирилл Туриченко стал солистом поп-группы «Иванушки International» еще в 2013 году. До него третьим вокалистом коллектива сначала был Игорь Сорин, а потом Олег Яковлев. Однако оба бывших участника «Иванушек» трагически скончались.

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