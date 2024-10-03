«Меня никто не похитил»: глава ФПБК Виталий Бородин пропал вслед за дочерью Успенской

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вышел на связь после появления в СМИ сообщений о своем исчезновении. Он заявил, что никуда не пропадал.

«Я никуда не пропадал… меня никто не похитил, не украл. По поводу дочери Любови Успенской, она нашлась. Дальше ничего комментировать не буду», — сказал Бородин в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом с самого утра с представителем ФПБК никто не мог связаться, он не отвечал на звонки и сообщения. Корреспондент сайта «Страсти» также не дождался ответа от Бородина.

«Для журналистов: все нормально, друзья. Все живы-здоровы», — заверил Бородин.

Глава ФПБК не уточнил, где он находился все это время и почему не выходил на связь.

Напомним, вечером 2 октября Виталий Бородин сообщил, что пропажа Татьяны Плаксин может быть связана с выступлениями Успенской в ЛНР и ДНР.

Позже выяснилось, что Плаксин улетела из России, не сообщив об этом своей знаменитой матери.

Ранее адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Любови Успенской, заявила, что 34-летнюю дочь певицы Татьяну Плаксин заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.