«Меня не пускают»: Виктория Боня не смогла полететь на Каннский кинофестиваль

Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что не смогла полететь на Каннский кинофестиваль в этом году, когда планировала. В личном блоге знаменитость заявила, что буквально в последний момент поменяла свои планы в связи с другим масштабным мероприятием.

Виктория Боня является единственной из россиянок, которая уже 10 лет ежегодно посещает кинофестиваль в Каннах и появляется там на красной ковровой дорожке. По словам телеведущей, ее регулярно приглашают на мероприятие. В этом году блогер также планировала отправиться в Канны, однако ей пришлось поменять планы, поскольку ей поступило предложение посетить мероприятие в Дубае.

«Такое ощущение, что в этом году Канны меня немножечко не пускают. Такого не было никогда. Я должна была лететь завтра в Канны. В итоге я послезавтра лечу в Дубай, потому что 20-го числа там будет очень мощное мероприятие, куда меня пригласили. Мне придется отложить Канны еще на два дня. Но зато это будет настолько престижное и классное мероприятие, где будут иностранцы. И я единственная представительница России», — поделилась Виктория Боня.

Впоследствии модель сообщила, что отправится в Дубай на открытие жилого комплекса Tiger Sky Tower Dubai.

Напомним, недавно Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском кинофестивале. Знаменитость предложила своим подписчикам воспользоваться уникальной возможностью и побывать на знаменитом французском кинофоруме, но с одним условием: желающие должны заплатить ей до 6 млн рублей.

77-й Каннский международный кинофестиваль открылся 14 мая 2024 года и будет проходить до 25 мая на Лазурном берегу во Франции.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня рассказала подготовке к Каннскому кинофестивалю и о своих услугах. По словам телеведущей, она продала уже три билета за миллионы рублей на мероприятие.