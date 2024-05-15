«Имя мое уже дает гарантию»: Боня похвасталась продажами билетов на Каннский кинофестиваль

Блогер и ведущая Виктория Боня заявила, что продала несколько билетов на Каннский кинофестиваль. О подготовке к масштабному мероприятию и своих услугах она рассказала в беседе с корреспондентом сайта «Страсти».

Знаменитость стала гостьей мероприятия, организованного певицей Ольгой Бузовой. Звезда «Дома-2» 15 мая празднует свое 20-летие на ТВ. Оказалось, что у Виктории Бони тоже своего рода праздник – она уже 10 лет посещает Каннский кинофестиваль.

Боня призналась, что каждый год является участницей роскошного мероприятия, но блогеры продолжают негативно отзываться об этом.

«Пишут, что меня выгоняют с Каннского кинофестиваля, и что я через заборы лезу. Какие-то истории, которые позволяют кому-то спать спокойно», – порассуждала звезда.

Не так давно Виктория заявила, что готова организовать проход на Каннский кинофестиваль желающим, у кого есть деньги. Оказалось, что услуга пользуется популярностью.

«Конечно, мы уже продали несколько билетов. Можно просто купить билет, но попасть на красную дорожку можно так, чтобы тебя красиво встречали, пофотографировали, это целая индустрия отношений», – объяснила Боня.

Она добавила, что есть много историй, когда пиарщики продают билеты, а потом «кидают» покупателей. Она привела в пример блогера Косенко, который попал в такую ситуацию, и его обманули.

«Имя мое уже дает гарантию, давайте я вам за три миллиона рублей продам билет, только он будет еще и с машиной, вас провезут, и я скажу своему фотографу, чтобы вас сфотографировали», – добавила звезда.

Боня заявила, что билеты таким образом у нее приобрели уже три человека.