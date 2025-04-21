«Меня не пугает возраст»: Баста трогательно обратился к жене, спросившей о будущем

Баста порассуждал о будущем с женой через 20 лет совместной жизни. Об этом он признался в проекте VK «Народное интервью».

Жена рэпера Басты пришла на шоу, чтобы спросить у супруга, какой он видит их совместную жизнь через 20 лет, когда их дети вырастут и появятся внуки. Музыкант заявил, что его не тревожит старость.

«Если серьезно говорить, меня точно не пугает ни возраст, ни то, что я стану каким-то некомфортным. Мы с тобой прожили столько лет вместе, думаю, никаких сюрпризов не будет от меня. Если они, конечно, не нужны», - рассказал он.

Баста также рассказал, что даже в старости он не планирует скучать - рэпер хочет чаще путешествовать и веселиться вместе с женой.

«Банально, но… счастье — оно всегда банально. Весело, Ленка, будет точно», - добавил он.

Напомним, Василий Вакуленко женился на Елене Вакуленко в 2009 году. Они воспитывают двух дочерей.

Ранее мы писали о том, что Баста пожаловался на хейтеров в социальных сетях.