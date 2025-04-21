«Горю изнутри»: Баста пожаловался на хейтеров в социальных сетях

Рэпер Баста высказался о буллинге в социальных сетях. Оказалось, что в 45 лет он до сих пор болезненно реагирует на критику от незнакомых ему людей.

В VK Видео состоялась премьера «Народного интервью», в котором принял участие Баста. К звезде с вопросами обратились близкие и поклонники. Один из фанатов решил поинтересоваться у кумира, как справляться с негативом в Интернете, и артист посоветовал ему всегда обращаться к семье за поддержкой в такие моменты.

«Я, бывает, о себе читаю вещи, которые меня очень сильно ранят, делают больно. От невидимых людей. Я очень сильно на этом концентрировался, и концентрируюсь, горю изнутри. Потому что мне хочется, как тогда, когда я был ребенком, доказать, что я не плохой человек. Одна знакомая мне сказала, что нужно ориентироваться на тех людей, которые тебя любят и поддерживают», - рассказал Баста.

Также артист поделился, как пережил звездную болезнь, когда один из его первых треков стал очень популярным. По его признанию, слава вскружила ему голову. Но довольно быстро он спустился с небес на землю. Сейчас Баста понимает, что известность – это ерунда.

«Сейчас я просто радуюсь тому, что у меня получается писать песни, которые слушают люди, и мы встречаемся на концертах. Я за это безумно благодарен, больше мне не надо ни славы, ни особого внимания, мне этого хватило, я это запомнил на всю жизнь», - рассказал рэпер.

Ранее рэпер Баста назвал себя тираном.