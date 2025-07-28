«Из детства во взрослую жизнь»: Юлия Меньшова рассказала о подарке от мамы, сделанном 55 лет назад

Сегодня, 28 июля, 56-й день рождения отмечает российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова. В честь праздника дочь известного режиссера разместила новый пост в своем Telegram-канале. В трогательном сообщении артистка опубликовала фото подарка от мамы, Веры Алентовой, который она получила 55 лет назад.

Когда Юлии исполнился только год, на день рождения ей презентовали игрушечную собачку, которую она бережно хранит до сих пор.

«Собачку назвали Неркой, — причина и повод этого имени память не сохранила. Но она стала моей главной любимицей. Я спала с ней в обнимку, брала ее с собой во все поездки и даже в больницы, когда они случались», — поделилась Меньшова.

Телеведущая также рассказала, что игрушка путешествовала с ней из квартиры в квартиру, «из детства во взрослую жизнь». Она признается, что бережет подарок от мамы как зеницу ока, несмотря на давно утерянный «товарный вид» игрушки.

«Я по-прежнему могу обнять ее, когда мне грустно, и нашептать в собачье ухо все свои секреты», — заключила Меньшова.

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