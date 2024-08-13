«Меня не будут безоговорочно любить все»: Долина оправдалась за бурную реакцию на слова хейтеров

В Сети раскритиковали творчество 68-летней Ларисы Долины. Песню исполнительницы назвали «заурядной», а саму певицу — «старой». Артистка в ответ на такие замечания вышла из себя и начала сыпать оскорблениями. Чуть позже звезда успокоилась и оправдалась за свою вспыльчивость.

Победительница шоу «Три аккорда» призналась, что у всех людей есть свои плюсы и минусы и угодить каждому крайне сложно.

«Никогда меня не будут безоговорочно любить все. И это было бы неправильно. Люди разные: разные музыкальные привязанности, разные музыкальные вкусы, разные тактильные ощущения и разные ушные показательные данные», — сказала исполнительница хита «Погода в доме».

Она призналась, что у кого-то ее голос вызывает восторг, а у кого-то совершенно другие чувства и эмоции. Артистка назвала эту ситуацию нормальной.

Долина считает, что каждый человек имеет право на свое мнение, но высказывать его нужно корректно. Артистка пообещала, что впредь не будет так сильно реагировать на претензии хейтеров. Она пожелала подписчикам жить на страницах, где им все нравится.

Напомним, певица попросила подписчиков поддержать песню и проголосовать за нее для победы в «Золотом граммофоне». После на нее обрушились хейтеры, из-за которых артистка вышла из себя и не стеснялась в выражениях.