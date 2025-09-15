«Меня называют звездой номер один»: фаворитка Филиппа Киркорова высказалась о статусе новой Примадонны

Фаворитка Филиппа Киркорова отказалась занимать место Аллы Пугачевой на российской эстраде. В разговоре с «Абзацем» Маргарита Овсянникова назвала себя «звездой номер один» и заявила, что является уникальной артисткой, не похожей на других.

После отъезда Аллы Пугачевой из России позиция Примадонны российской эстрады остается «вакантной» уже три года. Недавно бывший муж певицы Филипп Киркоров присвоил почетный статус Люсе Чеботиной, но не своей фаворитке. Несмотря на это, Марго Овсянникова не обижается на артиста – она и сама отказывается занимать место Аллы Пугачевой на сцене. Протеже певца считает, что у нее уникальный стиль, отличный от ее коллег.

«Я поняла, что наречение меня «молодой Мадонной» в начале пути было приятным. Но больше я такого не хочу. Мне не нужен статус новой Примадонны, потому что я такая одна. Поклонники называют меня звездой номер один, и я действительно считаю, что я абсолютно отличаюсь от всех артистов нашей эстрады», - заявила Марго Овсянникова.

Напомним, артистка стала известна благодаря сотрудничеству с Филипом Киркоровым в 2024 году. Певец занимался продюсированием альбома Марго Овсянниковой, тогда же они выпустили совместную композицию «Молодая Мадонна» и клип на нее. Фаворитка экс-супруга Аллы Пугачевой называет себя «артистом по профессии», а недавно анонсировала несколько новых треков с певцом в 2025 году.

Ранее блогер Мариам Тилляева заявила, что за дружбу Марго Овсянниковой с Филиппом Киркоровым платит «папик» певицы.