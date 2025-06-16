Проплаченная дружба? Как Марго Овсянникова стала фавориткой Филиппа Киркорова

Внучка первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Мариам рассказала о конфликте с певицей Марго Овсянниковой. Девушки встретились на проекте «Мастер игры» и не смогли сойтись характерами. После очередного выпуска Тилляева вышла на связь с поклонниками и заявила, что артистка проплатила свои отношения со звездами шоу-бизнеса.

По словам Мариам, Марго сама хвасталась наличием так называемого «папика», который заплатил за ее популярность. Она рассказала, что певица делилась – ее фиты с Филиппом Киркоровым куплены.

«Марго – максимально неприятный для меня человек. За кадром она всем рассказывала, что за нее платит папик. Что он платит за ее фиты с Киркорвым, что он купил ей Крида, Собчак. А при включенных камерах она заявляет, что мы на нее нападаем. <…> Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда», - заявила Тилляева.

Напомним, что Марго называют фавориткой Киркорова. Они начали выходить вместе в свет больше года назад и сразу обозначали, что между ними нет романтических отношений. В интервью сайту «Страсти» Овсянникова рассказывала, что считает себя лучшей ученицей «поп-короля». Слухи о проплаченной дружбе она публично отрицала.

Ранее внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева вступилась за невесту Григория Лепса.