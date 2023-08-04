«Меня насторожило»: Раймонд Паулс перед смертью жены написал траурное произведение

Композитор Илья Резник рассказал, что перед смертью жены Раймонд Паулс написал траурное музыкальное произведение. Речь идет о «Реквиеме».

Подробности он привел в разговоре с сайтом mk.ru.

Еще недавно друзья созванивались: в разговоре Паулс с радостью сообщил Резнику, что оркестр в Лондоне сделал несколько его инструментальных пьес.

«Меня лишь насторожило, что Раймонд совсем недавно написал «Реквием». Поэтому все очень трагично, к сожалению», - сказал композитор.

Отвечая на вопрос, почему никто не знал о болезни супруги Паулса Ланы, Резник признался: семья была «очень закрытой». Они не давали интервью и не рассказывали о событиях в жизни, но вместе с тем «очень любили друг друга».

Резник встретил новость о смерти жены близкого друга со слезами и признался, что его состояние сейчас «жуткое, нервное». Он тут же позвонил Паулсу, но тот не брал трубку. Резник знал, что его жена болеет, однако даже не догадывался, насколько все серьезно. Он обеспокоен состоянием композитора, потому что тот остался один.

«Как он теперь будет, с кем он будет… Остаться без поддержки в нашем возрасте очень тяжело», - говорит Резник.

Он считает, что у Паулса была семья «высшего класса»: в ней царили стабильность и уважение.

Ранее источник в окружении артиста рассказал, как проходили последние дни жизни Ланы. Стало известно, что она упала в туалете дома и получила перелом. Врачи сделали операцию, но отойти от наркоза женщина не смогла.