«Меня накрыло материнство»: Мария Погребняк рассказала о первой ночи с новорожденным ребенком

На днях 35-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. Накануне знаменитость поделилась кадрами с выписки из роддома, а теперь в своем Telegram-канале рассказала, как прошла первая ночь с ребенком.

В личном блоге Мария Погребняк опубликовала фото, на котором предстала без макияжа и с распущенными волосами. Бизнесвумен также показала, какой сюрприз приготовил ей супруг: дома ее ждали шары и большая корзина розовых роз.

«Вчера был такой трогательный день. После выписки муж заказал ресторан, и мы встретились с близкими друзьями, которые приехали нас поздравить. А дома меня ждала украшенная квартира!» — поделилась Мария Погребняк.

Знаменитость рассказала, что они вместе с мужем купали и переодевали малыша, и эти моменты «сделали их еще ближе друг к другу». По словам Марии Погребняк, «первая ночь с сыном прошла замечательно».

«Я всегда была сторонницей того, чтобы дети спали отдельно, но когда я увидела этот комочек счастья, то на следующий день после родов заказала колыбельку в нашу спальню», — заявила блогер.

Мария Погребняк призналась, что счастлива и чувствует, как ее «накрыло материнство».

«Я настолько растворилась в малыше, что сама не сплю ночами, а разглядываю его и плачу от счастья! Меня невероятным образом накрыло материнство», — рассказала бизнесвумен.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, который впервые стал отцом. Блогер вышла на связь в соцсети и опубликовала первые кадры с малышом и мужем, а после выписки из роддома сообщила, что у нее родился сын, которого назвали Владимиром.

У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

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