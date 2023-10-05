«Меня наказали»: Катерину Шпицу не пустили в самолет

Актриса Катерина Шпица рассказала, что впервые в жизни опоздала на самолет, хотя приехала в аэропорт заранее и за 40 минут до посадки уже находилась у нужного выхода.

Звезда сериала «Полярный» поделилась с подписчиками в соцсети подробностями произошедшего и назвала случай странным. По ее словам, когда после непродолжительной задержки объявили посадку на рейс, у выхода собралась большая очередь.

Шпица призналась, что решила подождать, когда все люди пройдут в самолет и стала общаться по телефону с ребенком, но при этом внимательно слушала все объявления для пассажиров. В итоге на посадку она подошла в 8:10, но на борт актрису уже не пустили. Сотрудница авиакомпании категорически отказалась пойти на встречу опоздавшей артистке, сославшись на штрафные санкции.

«Надеюсь, что действительно было нельзя и дело не в том, что меня решили наказать вместо всех других селебрити, которые когда-либо хамили на посадке», — отметила Шпица, добавив, что сама виновата в сложившейся ситуации.

В результате она опоздала на пресс-конференцию фестиваля импакт-кино «ЛАМПА», сообщает The Voice.

Ранее Катерину Шпицу удивили упреки мужчин из-за ее худобы. Знаменитость рассказала, что регулярно выслушивает некорректные высказывания в свой адрес от незнакомцев. Чаще всего это происходит в соцсетях, но и в реальной жизни такие случаи бывали.