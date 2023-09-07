«Это уже перебор»: Катерина Шпица в шоке от замечаний мужчин о ее весе

Актрису Катерину Шпицу удивили упреки мужчин из-за ее худобы, об этом сообщает The Voice.

Знаменитость рассказала, что регулярно выслушивает некорректные высказывания в свой адрес от незнакомцев. Чаще всего это происходит в соцсетях, но и в реальной жизни такие случаи бывали. Так, Шпица вспомнила о моменте, когда она ждала мужа рядом с аэропортом.

Мимо актрисы проходил мужчина, который ее узнал. Он решил прокомментировать ее фигуру.

«Мимо проходит мужчина, улыбается: "Привет от пермяков!". Приятное начало. Далее: "Вы че-то сильно похудели". Я опешила, но сказала спокойно: "Весьма некорректное замечание". Ответ: "Ну раньше мне че-то больше нравилось". Я опешила второй раз за 30 секунд. Говорю: "Ну это уже перебор. Хорошего вам вечера и до свидания"»‎, — рассказала Шпица.

Еще одна неловкая беседа случилась у актрисы с таксистом, который вез ее уже не в первый раз. Мужчина признался, что постеснялся во время прошлых поездок кое-что сказать актрисе. Как выяснилось позже, это было замечание о весе знаменитости.

«Я приготовилась внутри к чему-то очень приятному. И водитель с улыбкой заботливого отца закончил фразу: "...Вы не худейте больше, пожалуйста"»‎, — вспомнила артистка.

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