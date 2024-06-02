«Меня Маша спасла»: певец Шура был на волосок от смерти на дне рождения Распутиной

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) чуть не умер на праздновании дня рождения Маши Распутиной из-за попавшего в рот конфетти. Но имениннице удалось спасти артиста.

Исполнитель хита «Ты не верь слезам» был на волосок от смерти в начале 90-х. Он пришел на день рождения Маши Распутиной и решил вручить ей букет цветов на сцене. Но в этот момент выстрелили хлопушки с конфетти прямо в лицо артисту.

«Меня Маша спасла. Я вынес ей цветы на сцену, это было казино, они стрельнули эту ерунду, и Маша подбежала, поняла, что я задыхаюсь, и своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез», — рассказал 49-летний артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В похожей ситуации недавно оказалась солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. На одном из недавних концертов певицы на первой же композиции запустили конфетти в виде крупных сердец — они полетели на сцену. Когда Анна исполняла песню, одно из них попало артистке в дыхательные пути. После выступления Плетневу увезли на «скорой» — медикам удалось ей помочь.

Недавно Шура отметил свое 49-летие. Команда музыканта поздравила его, устроив ему трогательный сюрприз, кадрами которого именинник поделился в личном блоге.