«Меня люди знают»: Кологривый высказался о коллегах по «Слову пацана»

Российский актер Никита Кологривый рассказал, что не испортил отношения с коллегами по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» после своих интервью, в которых он критиковал их работу в проекте. Об этом он заявил в эфире передачи «Кино в деталях».

«Меня люди знают — понимают, что я в принципе эмоциональный человек. Необязательно мое отношение будет плохим, если я называю какие-то факты, по своему мнению, описываю ситуацию», — поделился артист.

В январе текущего года Кологривый раскритиковал работу актеров сериала «Слово пацана». Он выразил сомнение в том, что каст проекта достоин тех оваций, которые «раздают» зрители. Он добавил, что есть артисты в других сериалах, которые «работают намного круче».

«Но нет, ни в коем разе у меня ни к кому никакой неприязни нет. И безусловно, я был бы рад встретиться с ними на площадке еще раз», — объяснил свои слова Кологривый.

Ранее Никита Кологривый признался, что мечтает сыграть роль Владимира Жириновского.