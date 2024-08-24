«Хороший вызов для меня»: Никита Кологривый высказался о желании сыграть роль Владимира Жириновского

Никита Кологривый заявил о желании сыграть роль Владимира Жириновского в фильме.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» считает, что он идеально подойдет на роль политика, так как видит очень много сходств с ним, включая привычку говорить правду в лицо. Никита уверен, что именно его дерзкое поведение натолкнуло режиссеров создать биографический фильм про жизнь Жириновского.

Кологривый уже дал свое согласие на съемки, так как мечтает сыграть этого грандиозного персонажа. Но здесь, по его словам, необходимо проделать кропотливую работу при изучении личности, чтобы точно передать его образ, включая речь и повадки.

«Я дал согласие, но еще не видел сценария... Интересно все: психофизика, темп речи. Да и вообще, он грандиозный персонаж! Взгляд на жизнь, конечно, у него потрясающий. Я очень рад, что меня сравнивают в какой-то мере с ним. Все-таки он образованнейший был человек, историк… Считаю, что это хороший вызов для меня», — заявил Никита в беседе в Федором Бондарчуком в программе «Кино в деталях».

Однако режиссер кинокартины Александр Баранов не подтвердил участие актера, заверив, что человека на главную роль будет выбирать ЛДПР. По его мнению, Жириновского должен сыграть человек более старшего возраста.

Ранее мы писали о том, что 28-летняя актриса Лиза Моряк ответила на сообщения о ссоре с Никитой Кологривым.