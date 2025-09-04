«Меня категорически не принимали»: Лариса Долина рассказала, как ее вырезали из концертов

Певица Лариса Долина рассказала, как ее вырезали из концертов в начале карьеры. Слова артистки передает Kp.ru.

В новом интервью Долина вспомнила о трудном начале карьеры. Тогда певица выступала с джазом и в ярком образе, который был в новинку для советского времени. Из-за этого она сталкивалась с запретами и цензурой: ее вырезали из многих концертов на протяжении многих лет.

«Меня категорически не принимали наши начальники. Вырезали из всех программ, не подпускали близко к важным концертам. Я очень многое пережила в этом плане. Тут надо просто сохранять волю к победе и никогда не терять надежды. Я знала, что рано или поздно это все закончится. Но эта цензура по отношению ко мне длилась много лет», — высказалась знаменитость.

Несмотря на трудности, Долина не отчаивалась и верила, что ее время скоро настанет. По мнению певицы, самое главное — сохранять уверенность и доказывать свой профессионализм.

«Перешагивала через все неудачи, когда меня игнорировали и делали вид, что Ларисы Долиной вообще нет», — резюмировала она.

Ранее Лариса Долина назвала потрясающим номер Филиппа Киркорова в скандальном шоу Егора Крида. Подробности читайте в этой новости.