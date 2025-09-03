«А Мизулиной не понравилось»: Долина похвалила Киркорова, принявшего участие в скандальном шоу Крида

Певица Лариса Долина неожиданно поддержала рэпера Егора Крида, на которого обрушилась критика после танцев девушек на пилоне во время его концерта в «Лужниках».

Исполнительница хита «Погода в доме» назвала потрясающим номер Филиппа Киркорова с Егором Кридом. Певец стал одним из гостей шоу рэпера.

«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический», — заявила Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС.

При этом присутствовавший рядом Киркоров с грустью отметил, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина с мнением Долиной не согласна.

«А Мизулиной не понравилось», - констатировал певец.

В ответ Долина подчеркнула, что высказывает свое субъективное мнение.

Стоит отметить, что критике со стороны Екатерины Мизулиной подвергся не номер с Киркоровым, а другая часть шоу, во время которой на коленях у Егора Крида сидела танцовщица в латексных шортах и топе.

Напомним, 30 августа на сольном концерте Егора Крида в «Лужниках» во время одного из номеров танцевали девушки на пилоне в откровенных костюмах. Кроме того, одна из танцовщиц страстно целовалась с артистом на сцене, и этот момент показывали на большом экране. После концерта на Егора Крида обрушилась критика в соцсетях.

Ранее Екатерина Мизулина с иронией заявила, что после шоу Крида следует ожидать возвращения в Россию Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

*Признан иностранным агентом на территории России