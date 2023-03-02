«Меня Галкин* убьет»: 47-летний певец заявил о сексе с Аллой Пугачевой

47-летний певец Шура всегда был дружен с артисткой Аллой Пугачевой и ее дочерью Кристиной Орбакайте. Примадонна даже поучаствовала в установке имплантов – артистка спонсировала стоматологов. Спустя много лет Шура случайно заикнулся об интиме с Пугачевой.

Певец стал гостем программы «Алена, блин!» Журналистка Алена Жигалова предложила ему игру, в которой надо выбрать, с кем из трех знаменитостей он бы занялся сексом, кого бы поцеловал и убил.

Одним из вариантов была Пугачева – Шура признался, что хотел бы с ней интима. Однако тут же певец истерично закричал: «Ой блин, нет, давай переиграем! Нет, нет, нет! Меня Галкин* (признан иноагентом на территории РФ – прим.) убьет даже за мысли мои».

Исполнитель заявил о большом уважении к Пугачевой. Он благодарит ее за многое, в том числе за собственные зубы.

Когда-то Примадонна попросила его заняться зубами. Орбакайте также поддерживала исполнителя хита «Холодная луна» и говорила: «Ну мама тебе сказала, боишься идти - она тебе даст врача хорошего, сходи! Сходи, мама даст, все оплатит».

Ранее стало известно, что 73-летнюю Пугачеву обокрали в Израиле на 38 млн рублей. Грабители, якобы, вынесли из ее дома ценные вещи и украшения.