«Меня это раздражает»: Юлия Снигирь раскрыла свои главные комплексы

Актриса Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах. Несмотря на то, что многие считают ее идеальной, сама она видит в своей внешности недостатки. Например, ей не нравится бледная кожа и неспортивное тело.

В интервью Юлии Бордовских Снигирь отметила, что считает очень красивой иностранную коллегу Марго Робби. На фоне нее актриса видит себя недостаточно привлекательной.

«Мне нравится очень Марго Робби. Такая загорелая, крепкая девушка, спортивная. А я — бледная и неспортивная, меня это раздражает», - поделилась Юлия.

По мнению актрисы, бледная кожа непривлекательная, поэтому она бы хотела быть более загорелой. Также Снигирь рассказала, что никогда не сидит на диетах. Если ей хочется что-то съесть, она это делает. Кроме того, не следит Юлия и за режимом питания. При этом есть продукты, которые всегда присутствуют в ее рационе. Это, например, семена чиа, спирулина и киноа.

