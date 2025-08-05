Евгений Цыганов оставил комментарий под фото Юлии Снигирь в образе Белоснежки

42-летняя актриса Юлия Снигирь сделала фотосессию в ретро-стиле. Она позировала в белье с рюшами, а интернет-пользователи сравнили звезду «Мастера и Маргариты» с Белоснежкой. Муж Снигирь Евгений Цыганов оставил под снимками комплимент супруге.

Снигирь разместила снимки в личном блоге. На фото она предстала с уложенными в крупные локоны волосами и ярким макияжем.

На лиф с широкими бретелями и панталоны с бантами актриса накинула синий халат с алыми цветами. Актриса демонстрировала тонкую талию, ноги и женственные формы. Снимки выполнены в саду и на деревянной веранде. Юлия смотрела в небо, лежала на траве с книгой и яблоком.

Снигирь написала под фотографиями: «Тут могли быть стихи Бродского или Фета, но зачем».

Интернет-пользователи очарованы красотой звезды. Они отмечали: «Белоснежка», «Изящная и грациозная», «Удивительная природная красота», «Просто вау».

Среди комментаторов отметился супруг Юлии. Цыганов написал: «Зачем вся дева, раз есть колено».

Ранее актер поздравил жену с днем рождения. Под фото, на котором артист целует Снигирь в щеку, он оставил подпись: «С рождением, звезда моя. Звезда родилась».