«Меня эта информация очень улыбает»: жена Кологривого прокомментировала слухи о его романе с Муцениеце

В Сети распространился слух о романе звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого с актрисой Агатой Муцениеце. Говорят, что 29-летний артист буквально потерял голову от коллеги по цеху. Однако супруга Никиты не видит в этом ничего серьезно и называет появившуюся информацию только чьей-то фантазией, передает StarHit.

Кологривый и Муцениеце сыграли вместе в фильме «Я – медведь». По слухам, на съемочной площадке между актерами произошла интрижка, которая чуть ли не стала причиной расставания Никиты с женой.

Журналисты обратились за комментарием на эту тему к Александре Питиримовой, супруге артиста. Она заявила, что ни о каком разводе речь не идет, а информацию об интрижке на съемках — чья-то фантазия, лишенная фактов.

«Сейчас мы с Никитой в отличных отношениях, не в разводе, а остальное — личное, дальше будет видно. Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», — поделилась Александра.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева похвалила Никиту Кологривого. Она назвала актера «хорошим мальчишкой».