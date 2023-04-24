«Меня двинуло в этом году»: Дарья Мельникова вынуждена много работать ради жилья

Звезда сериала «Папины дочки» и «Король и Шут» Дарья Мельникова сутками пропадает на работе. Девушка занята не только на съемках, но и выступает на сцене театра. Поклонники уверены, что после громкого развода актриса вынуждена работать за двоих, чтобы прокормить детей, пока их отец эмигрировал из России.

Фанаты очень рады, что могут так часто наблюдать за творческими успехами девушки. Но она уверяет, что ею движет не только жажда славы, но и материальный аспект. Дело в том, что у Мельниковой есть ипотека. Ради денег актриса много снимается и работает в театре Ермоловой.

«Я знаю амбицию, которая двигает меня вверх по карьерной лестнице – ипотека. Вообще так меня двинуло в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю», – откровенно рассказала Дарья в эфире YouTube-канала «TABLE ШОУ».

Артистка отметила, что на пробах часто слышит от режиссеров, как она «профессионально выросла».

«Да-да, вы знаете, это у меня такой рост», — посмеялась звезда.

Ранее мы писали о том, как поклонники снова уличили Дарью Мельникову в алкоголизме. Недавно она пригласила фанатов в театр на свой спектакль. Артистка прикрепила к приглашению занятные кадры. На одном из них ей протягивают сосуд с чем-то, напоминающим алкоголь, а на втором снимке Мельникова уже выпивает залпом этот напиток прямо на сцене.