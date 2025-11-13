«Меня довели до истерики»: онкобольная жена комика Константина Маласаева столкнулась с грубостью в больнице

Юлия Маласаева, онкобольная жена комика Константина Маласаева, захотела сменить лечащего врача, но нарвалась на грубость. Женщине нагрубила заведующая отделения. Она отказалась заверить заявление.

Маласаева рассказала о произошедшем в своем блоге. Жене комика удалось найти врача, с которым у нее сразу установился нужный контакт. Специалист заявил Юлии, что ей необходимо сходить к заведующей, поставить печать и отнести в регистратуру для прикрепления.

Однако пациентке отказали. Ей объяснили это тем, что она из другого округа. Маласаевой стало очень обидно из-за этого, ведь никаких ограничений по месту получения помощи для онкобольных нет.

«Меня довели до ужаснейшей истерики. Я ни разу во время лечения, даже когда узнала о диагнозе, так не плакала, как меня доводят врачи. Она стала выгонять меня в коридор. Она сказала: "Нет, я тебя не возьму, у меня таких, как ты 29 тысяч онкозаболевших. Ты мне не нужна, иди к заведующему своего округа. Твои проблемы, я тебе не разрешаю"», — рассказала жена комика.

Кроме того, заведующая отказалась отдавать заявление Маласаевой, которое подписал врач. Когда муж Юлии забрал его самостоятельно, то она обвинила супругов в краже денег.

