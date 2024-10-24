«Меня долго добивались»: Сати Казанова рассказала об опыте отношений с женатым мужчиной

Российская певица Сати Казанова вспомнила об опыте отношений с женатым мужчиной. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Честный подкаст».

Как призналась исполнительница, ее роман с женатым мужчиной случился в 23 года. При этом она отметила, что в том возрасте почти ничего не понимала о жизни, поэтому и пошла на это.

«Когда я стала все изучать, я поняла: есть законы обмена энергии. Я поняла, что нарушила их, ведь брак — священное таинство. Да, меня долго добивались, но я же согласилась. Если бы я все знала, я бы ничего не позволила даже в свои буйные гормональные 23 года», — поделилась знаменитость.

Казанова уточнила, что в тот момент не осознавала, что может причинить кому-то боль. Вдобавок она раскрыла «интересные обстоятельства».

«Это был восточный мужчина, и даже был разговор, что я могла бы стать его женой. Я знала, что это реально при моем желании и женской хитрости, которую я никогда не применяла», — высказалась артистка.

Напомним, Сати Казанова состоит в браке с итальянский фотографом Стефано Тиоццо с 2017 года. В начале июня певица объявила о своей беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром». По словам артистки, из-за своей эмоциональности ей не удается избежать стресса. Однако, несмотря на это, экс-солистка «Фабрики» заявила, что «интересное» положение повлияло на ее внутреннее состояние — она ощущает трепет и радость, а жизнь наполняется светом и чувством любви.

Ранее Сати Казанова ответила на критику из-за поздней беременности.