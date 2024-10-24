«Очень болезненная тема»: Сати Казанова ответила на критику из-за поздней беременности

Певица Сати Казанова ответила поклонникам, которые критикуют ее за позднее материнство. 42-летняя артистка заявила, что не обязана быть вечно молодой. Она стала гостьей «Честного подкаста» с Аленой Герой.

Звезда вышла замуж за возлюбленного-итальянца в 2017 году. С тех пор ее одолевали вопросами о детях, но только недавно она смогла рассказать о том, что забеременела. Женщина признавалась, что очень хотела быть мамой, сдавала анализы и посещала врачей. Ей даже предлагали заморозить яйцеклетки, но всё произошло само собой.

«Чувствую себя волшебно. Это правда не описать никаким словами. Рада, что мой пример является для кого-то вдохновением», – призналась Сати.

Певица привела в пример актрису Монику Беллуччи, которая родила первого ребенка в 40 лет, а второго в 45. При этом она потрясающе выглядит и даже снялась в «Джеймсе Бонде». Звезда высказалась и о критике, которую часто получает от пользователей Сети.

«Это вообще очень болезненная тема в России — тема старения. У меня на странице женщины пишут „ой, ты старая уже“, „время тебя не щадит“. А я что, обязана быть вечно молодой?!» — отметила Казанова.

Исполнительница призналась, что хочет написать книгу о своем пути к материнству. А пока просто наслаждается этим временем.

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