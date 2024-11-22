«Меня давно все это достало»: Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание

Народный артист РФ Николай Цискаридзе рассказал, что мечтает поступить на факультет психологии. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался артист балета, благодаря обучению он желает систематизировать свои наблюдения.

«Моя мечта — поступить на психфак. Несмотря на то, что я ненавижу учиться, ненавижу экзамены. Ну представьте себе: карьера живого артиста серьезного жанра — это экзамен. Когда ты выходишь на выступления — это все равно экзамен. И несмотря на то, что меня давно все это достало и я не хочу заниматься учебой, на психфак я бы поступил с удовольствием, потому что у меня такие наблюдения...», — высказался Цискаридзе.

Ранее Николай Цискаридзе возмутился ценами на театр. По его мнению, цены на спектакли в главные театры России не должны стоить как месячный оклад россиянина. Он также уточнил, что театры являются бюджетными учреждениями и содержатся за счет налогов россиян, вследствие чего они должны быть доступны для каждого.