«Меня чуть ли не хоронят»: Виктория Боня вышла на связь после ЧП в горах

Сейчас Виктория Боня приехала в Чили, чтобы покорить одну из самых высоких точек в мире. Недавно по Сети разлетелась новость о горной болезни светской львицы: звезда постоянно жаловалась на головные боли и сильные отеки. Несмотря на резкое ухудшение самочувствия, отказываться от экспедиции знаменитость не собирается. Сегодня в личном блоге Боня вышла на связь и рассказала, что на самом деле с ней происходит.

По словам Виктории, ее заставили спуститься с горы к морю и провести там сутки. Подобный поступок помог звезде восстановить свои силы, поэтому она сразу же вернулась к группе. «Выгляжу, конечно, не так, как все привыкли, но и не так, как пишут в СМИ. Те, как обычно, меня чуть ли не хоронят. В общем, я в порядке», — успокоила поклонников Боня.

К слову, подобное заявление очень обрадовало фолловеров, которые попросили знаменитость больше так не рисковать собой.

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