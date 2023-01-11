Стало известно, во сколько оценивается бизнес Ксении Бородиной в России

Ксения Бородина является одной из самых успешных женщин России. Девушка сумела не только построить карьеру на ТВ, но и создать свой бизнес. Правда, по информации портала «ОСН», знаменитость планирует продать дело в сфере красоты. Бородина решила расстаться с салоном, расположенным в центре Москвы. С чем связано подобное действие — неизвестно, однако соответствующее объявление уже размещено на специальном сайте.

За салон, находящийся у входа в ТЦ «Европейский», телеведущая просит 2,5 миллиона рублей. Согласитесь, сумма внушительная. Сама же Ксения утверждает, что заведение ежемесячно приносит прибыль в размере 200 тысяч рублей.

«Салон находится в двух минутах ходьбы от станции метро "Киевская", у входа в ТЦ "Европейский". Имеется своя клиентская база, а это — 14 тысяч человек. Готовый, налаженный бизнес с укомплектованным штатом сотрудников», — сообщается в объявлении.

Ранее стали известны новые подробности о жизни Аллы Пугачевой в Израиле. Поговаривают, у артистки совсем закончились деньги, и она находится в затруднительном положении. Подробности читайте в этой статье.