«Меня часто сравнивают с Бритни Спирс»: Ольга Бузова заговорила о желании выступить на «Интервидении»

Певица Ольга Бузова захотела выступить на «Интервидении». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певица Ольга Бузова посетила красную дорожку «Интервидения». В беседе с журналистами исполнительница призналась, что хотела бы представить Россию на конкурсе. Однако Бузова уверена, что пока не доросла до этого уровня.

«Я всегда хочу! Я всегда между „Нет“ и „Да“ — за „Да“! Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать — до этого нужно дойти. Я вижу себя в таких конкурсах. Меня сравнивали с Бритни Спирс, сейчас часто пишут, что я — русская Джей Ло», — рассказала она.

Певица также заявила, что в следующем году планирует с размахом отметить 10 лет сольной карьеры.

«Очень хочется собрать большую площадку, в следующем году состоится большое событие в моей жизни — 10 лет музыкальной карьеры», — добавила она.

