«Меня часто с ней сравнивают»: Виктория Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли

Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что ее часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли. В личном блоге знаменитость отметила, что иностранцы даже иногда принимают ее за актрису и просят сделать совместное фото.

«Меня очень часто с ней сравнивают, а в других странах иногда называют Анджелиной и просят фото. Но я горжусь тем, что у меня есть все вы! А насчет похожа или нет — это не так важно», — написала Виктория Боня, обратившись к подписчикам.

Отметим, что Виктория Боня и раньше говорила, что похожа на Анджелину Джоли. А после своей пластики телезвезда заявила, что стала копией бывшей жены Брэда Питта.

Напомним, недавно Виктория Боня рассказала, что у нее появился тайный поклонник. Он преподнес телеведущей роскошный подарок — большую корзину цветов. Тогда подписчики модели предположили, что цветы прислал ее экс-возлюбленный Руслан Гасанов, однако знаменитость опровергла слухи.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня решила рассекретить нового поклонника. Модель призналась, что сейчас за ней ухаживает знакомый ее соседей по квартире в Москве. По словам телеведущей, он является иностранцем и похож на папу ее дочери Анджелины.