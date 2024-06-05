«Меня цепляет»: стилист Александр Рогов назвал Настю Ивлееву богиней моды

Ведущий передачи «Модный приговор», стилист Александр Рогов раскрыл имя самой стильной звезды современности. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Стилист рассказал, что по-прежнему считает блогера Настю Ивлееву богиней моды.

«Меня цепляет то, что она работает с профессионалами, доверяет своей команде и не боится совершать ошибки. Не боится делать то, что пока еще не является мейнстримом», — поделился Рогов.

В то же время знаменитостью, являющейся иконой стиля на все времена, ведущий «Модного приговора» назвал немецкую актрису Марлен Дитрих. Стилист уточнил, что артистка была одной из звездных женщин, кто появился на красной дорожке в мужском смокинге.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy.

Также сообщалось, что сын телеведущей Анфисы Чеховой покинул Россию и уехал к своему отцу.